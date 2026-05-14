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PJ faz buscas à casa do cunhado de Leitão Amaro em investigação sobre helicópteros de combate a incêndios

14 mai, 2026 - 10:05 • Olímpia Mairos

Investigação da Polícia Judiciária centra-se em suspeitas de corrupção e favorecimento em concursos públicos para meios aéreos de combate aos incêndios, num alegado esquema que poderá ter causado prejuízos milionários ao Estado.

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A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar, esta quinta-feira uma operação de buscas no âmbito de uma investigação por suspeitas de corrupção relacionadas com concursos públicos para o aluguer de helicópteros de combate a incêndios. Entre os alvos está Ricardo Leitão Machado, cunhado do ministro da Presidência, António Leitão Amaro. A informação foi avançada inicialmente pelo canal NOW e confirmada, entretanto, pela Renascença.

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Ricardo Leitão Machado é proprietário da Gesticopter, empresa que venceu concursos para o fornecimento de helicópteros destinados ao combate aos incêndios rurais. Embora o contrato tenha sido celebrado antes da entrada formal do empresário na empresa, os investigadores suspeitam que já exerceria controlo sobre a sociedade há mais tempo.

A investigação está ligada a um alegado esquema que terá lesado o Estado em vários milhões de euros através de contratos públicos ligados aos meios aéreos de combate aos fogos.

No ano passado, a PJ já tinha realizado buscas relacionadas com estes concursos públicos, estando então sob suspeita empresas com ligações ao irmão e ao cunhado de António Leitão Amaro.

Na altura, o ministro confirmou ter conhecimento de que empresas ligadas à família participaram em concursos públicos nesta área, explicando que pediu escusa em Conselho de Ministros sempre que fossem discutidos processos relacionados com o combate aos incêndios.

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