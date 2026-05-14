Tráfico de medicamentos para Moçambique leva a buscas da PJ

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira que realizou 10 mandados de busca e apreensão em imóveis e viaturas nos distritos de Vila Real e Lisboa, no âmbito de uma investigação por suspeitas de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.

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Em comunicado, a PJ explica que a operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real e teve como alvo “a recolha de elementos de prova relacionados com suspeitas da prática dos crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documentos”.

As diligências contaram ainda com a colaboração de elementos da Autoridade Tributária e Aduaneira.

Segundo a investigação, estarão em causa “suspeitas da existência de um esquema de introdução ilícita de medicamentos em território moçambicano”, envolvendo produtos adquiridos em Portugal e posteriormente comercializados “à margem dos mecanismos legais, fiscais e aduaneiros em vigor”.

A PJ acrescenta que o alegado esquema terá provocado “a consequente omissão do pagamento de impostos ao Estado Português”.

De acordo com o comunicado, os suspeitos terão recebido “avultadas quantias em numerário”, dinheiro que posteriormente era introduzido “no sistema bancário e financeiro português” e utilizado “na aquisição de bens móveis, imóveis e outros bens de luxo”, circunstâncias que, segundo a autoridade, “indiciam a prática de atos de branqueamento de capitais”.

No decurso das buscas, os inspetores localizaram e apreenderam “importantes elementos de prova dos factos em investigação, bem como uma avultada quantia monetária em numerário”.

A investigação prossegue agora “com vista ao apuramento integral das responsabilidades criminais e à célere conclusão do inquérito”, refere ainda a PJ.

O inquérito é dirigido pelo DIAP Regional do Porto.