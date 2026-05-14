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Vítimas de intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto tiveram alta

14 mai, 2026 - 11:14 • Lusa

Suspeitas recaem sobre um bar concessionado nas instalações da FMUP, depois de 27 alunos e profissionais apresentarem sintomas gastrointestinais após o almoço.

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Os 27 alunos e profissionais da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) que apresentaram na quarta-feira sintomas de intoxicação alimentar estão estáveis e tiveram alta, indicou hoje à Lusa fonte do Hospital de São João, no Porto.

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Segundo a fonte - que na quarta-feira, cerca das 18h00, confirmou 25 casos, a sua grande maioria alunos - o número entretanto terá subido para 27, mas “encontram-se já todos bem”.

“Tiveram todos alta”, referiu, especificando que 21 eram alunos e seis profissionais.

Contactada pela Lusa na quarta-feira, a FMUP confirmou a ocorrência de sintomas gastrointestinais em elementos da sua comunidade académica a seguir ao almoço.

Seguiu-se depois um aviso com medidas de precaução que alunos e profissionais devem seguir.

De acordo com o aviso ao qual a Lusa teve acesso, as suspeitas sobre esta intoxicação alimentar recaem sobre “um dos bares concessionados que operam nas instalações da FMUP”.

A FMUP garante que “a situação foi prontamente reportada às autoridades de saúde competentes, para que sejam tomadas as medidas necessárias” e, nesse âmbito, a Autoridade de Saúde Local da Unidade Local de Saúde São João fez várias recomendações.

“Caso apresente algum dos seguintes sintomas e tiver realizado refeições no bar conhecido como “Yellow” esta semana, deverá dirigir-se ao Serviço de Urgência do Hospital São João. Os sintomas são: diarreia (três ou mais dejeções líquidas por dia), vómitos, náuseas, febre, bem como dor ou cólicas abdominais persistentes”, lê-se no aviso.

Como medidas de precaução, a FMUP aconselha lavagem frequente das mãos, especialmente antes das refeições e após ir à casa de banho, em caso de diarreia ou vómitos, assegurar uma boa hidratação com água e soluções de reidratação oral, evitar a partilha de objetos pessoais, e higienizar superfícies frequentemente tocadas.

“A FMUP continuará a colaborar com as autoridades de saúde e a acompanhar a evolução da situação”, termina o aviso, lamentando a ocorrência e reiterando “estar totalmente empenhada em colaborar com as autoridades de saúde”.

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