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Vítimas de intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto tiveram alta
14 mai, 2026 - 11:14 • Lusa
Suspeitas recaem sobre um bar concessionado nas instalações da FMUP, depois de 27 alunos e profissionais apresentarem sintomas gastrointestinais após o almoço.
Os 27 alunos e profissionais da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) que apresentaram na quarta-feira sintomas de intoxicação alimentar estão estáveis e tiveram alta, indicou hoje à Lusa fonte do Hospital de São João, no Porto.
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