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Castelo Branco
Acrobacias pelos céus da Covilhã voltam este domingo
15 mai, 2026 - 02:01 • Catarina Magalhães
Este é o "único festival do mundo organizado por estudantes", sendo responsabilidade do núcleo de estudantes de Aeronáutica da Universidade da Beira Interior (UBI).
As piruetas e acrobacias das avionetas estão de volta aos céus da Covilhã. Neste domingo, o Airshow Covilhã regressa com uma nova edição por cima do Complexo Desportivo da cidade.
Fundado em 1993, o evento é gratuito e vai começar pelas 10h00 com uma cerimónia de abertura, workshops e conversas sobre segurança aérea pela manhã.
A organização do festival é responsabilidade do núcleo de estudantes do curso de Aeronáutica da Universidade da Beira Interior (UBI).
"Este é o único festival do mundo organizado por estudantes", anunciou esta semana o jornal "Notícias da Covilhã".
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As demonstrações aéreas estão programadas para o início da tarde, em particular às 14h30. O espaço terá uma zona de restauração, para petiscar durante a pausa para a almoço.
Já pelas 19h30 irá começar uma festa sunset (pôr-do-sol, em português) com música ao vivo.
"A organização espera atrair cerca de cinco mil pessoas, entre entusiastas ibéricos, famílias e profissionais do setor."
Este programa estava previsto para o sábado passado, mas foi adiado devido às condições meteorológicas.
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