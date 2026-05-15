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Acrobacias pelos céus da Covilhã voltam este domingo

15 mai, 2026 - 02:01 • Catarina Magalhães

Este é o "único festival do mundo organizado por estudantes", sendo responsabilidade do núcleo de estudantes de Aeronáutica da Universidade da Beira Interior (UBI).

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As piruetas e acrobacias das avionetas estão de volta aos céus da Covilhã. Neste domingo, o Airshow Covilhã regressa com uma nova edição por cima do Complexo Desportivo da cidade.

Fundado em 1993, o evento é gratuito e vai começar pelas 10h00 com uma cerimónia de abertura, workshops e conversas sobre segurança aérea pela manhã.

A organização do festival é responsabilidade do núcleo de estudantes do curso de Aeronáutica da Universidade da Beira Interior (UBI).

"Este é o único festival do mundo organizado por estudantes", anunciou esta semana o jornal "Notícias da Covilhã".

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As demonstrações aéreas estão programadas para o início da tarde, em particular às 14h30. O espaço terá uma zona de restauração, para petiscar durante a pausa para a almoço.

Já pelas 19h30 irá começar uma festa sunset (pôr-do-sol, em português) com música ao vivo.

"A organização espera atrair cerca de cinco mil pessoas, entre entusiastas ibéricos, famílias e profissionais do setor."

Este programa estava previsto para o sábado passado, mas foi adiado devido às condições meteorológicas.

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