Acrobacias pelos céus da Covilhã voltam no domingo

As piruetas e acrobacias das avionetas estão de volta aos céus da Covilhã. Neste domingo, o Airshow Covilhã regressa com uma nova edição por cima do Complexo Desportivo da cidade.

Fundado em 1993, o evento é gratuito e vai começar pelas 10h00 com uma cerimónia de abertura, workshops e conversas sobre segurança aérea pela manhã.

A organização do festival é responsabilidade do núcleo de estudantes do curso de Aeronáutica da Universidade da Beira Interior (UBI).

"Este é o único festival do mundo organizado por estudantes", anunciou esta semana o jornal "Notícias da Covilhã".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As demonstrações aéreas estão programadas para o início da tarde, em particular às 14h30. O espaço terá uma zona de restauração, para petiscar durante a pausa para a almoço.