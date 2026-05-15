- Noticiário das 8h
- 15 mai, 2026
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APAV. Aumentou a violência de filhos contra pais nos últimos cinco anos
15 mai, 2026 - 08:35 • João Malheiro
A maioria das vítimas são mulheres e a maioria dos agressors são homens.
Aumentou a violência de filhos contra pais, segundo dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) divulgados esta sexta-feira.
Nos últimos cinco anos, foram apoiadas 4.804 mães e pais vítimas de violência por parte dos filhos, um aumento de 39,6%. Destas vítimas, 96,8% foram agredidas por um filho e 3,2% por dois ou mais filhos.
A maioria das vítimas são mulheres (79,4%), 59,6% das quais com 65 ou mais anos de idade. Ao todo, chegaram à APAV denúncias de 9.609 crimes e formas de violência.
Mais de metade das vítimas (55,7%) sofreram de abusos continuados e 47,7% numca apresentaram queixa às autoridades.
Quanto aos agressores, a maioria são homens (69,5%), com a maior fatia a situar-se na faixa etária entre os 25 e os 54 anos (45,5%).
Os distritos com mais situações foram Lisboa (18,7%), Porto, (15,6%), Faro (15,1%), Braga (13,8%) e Setúbal (9,1%).
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