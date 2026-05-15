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Dois detidos em operação por posse de armas proibidas
15 mai, 2026 - 10:32 • Olímpia Mairos
Operações da Polícia Judiciária em Peso da Régua e Ovar resultaram na apreensão de 10 caçadeiras e dezenas de munições em situação ilegal.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, um homem de 67 anos e uma mulher de 60 anos por suspeitas do crime de detenção de arma proibida, no âmbito de duas operações distintas de prevenção e combate à criminalidade violenta conduzidas pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.
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Segundo a PJ, as diligências tiveram como objetivo “a deteção e apreensão de armas ilegais, suscetíveis de serem utilizadas na prática de ilícitos graves”.
Na zona de Peso da Régua, os investigadores apuraram que o suspeito tinha na sua posse várias armas e munições em violação da legislação em vigor. Foram apreendidas cinco armas de fogo, vulgarmente designadas por caçadeiras, bem como dezenas de munições de vários calibres.
Já em Ovar, a mulher detida estaria alegadamente na posse de armas e munições fora das condições legais e preparava-se, segundo a investigação, para as colocar no mercado ilícito.
À arguida foram apreendidas cinco caçadeiras, além de várias munições e cartuchos. A PJ sublinha ainda que a mulher “não possuía qualquer tipo de documentação que legitimasse a posse das armas”.
Após comunicação das detenções às autoridades judiciárias competentes, os dois suspeitos foram restituídos à liberdade.
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