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Operação “Crepúsculo”

Empresária detida por auxílio à imigração ilegal em Viana do Castelo

15 mai, 2026 - 11:19 • Olímpia Mairos

Suspeita é acusada de explorar trabalhadoras estrangeiras em situação vulnerável desde 2021.

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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve uma mulher de 59 anos, gerente de empresas ligadas à prestação de serviços de geriatria e acompanhamento de idosos, no âmbito da operação “Crepúsculo”, por suspeitas de auxílio à imigração ilegal, utilização de mão de obra estrangeira em situação irregular, falsificação de documentos e tráfico de pessoas para exploração laboral.

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Segundo a investigação, a suspeita terá desenvolvido uma atividade criminosa continuada desde, pelo menos, 2021, alegadamente através da angariação e alojamento de trabalhadoras estrangeiras em situação vulnerável e irregular em Portugal. As vítimas eram atraídas com promessas de condições de trabalho que acabavam por não corresponder à realidade, com o objetivo de serem exploradas laboralmente.

A PJ refere que as trabalhadoras eram colocadas em contextos de fragilidade social e económica, aproveitando-se a arguida dessa condição para manter o esquema ilegal em funcionamento.

No decorrer de duas buscas domiciliárias realizadas na cidade de Viana do Castelo, os inspetores apreenderam diversa documentação e material informático com relevância para a investigação. Durante a operação foi ainda encontrada uma arma de fogo não legalizada, situação que levou à detenção, em flagrante delito, do companheiro da suspeita por posse ilegal de arma.

Até ao momento, a Polícia Judiciária identificou seis vítimas, todas mulheres oriundas de África e da América do Sul, admitindo, contudo, a possibilidade de existirem mais pessoas lesadas no âmbito do esquema.

A investigação prossegue sob direção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Viana do Castelo, com o objetivo de apurar todos os factos e identificar novas potenciais vítimas.

A detida será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.

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