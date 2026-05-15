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Esquadra do Rato na lista de encerramentos do Governo

15 mai, 2026 - 14:50 • Vítor Mesquita , Liliana Monteiro

O jornal Nascer do Sol dava, esta manhã, conta do encerramento de várias esquadras com o objetivo de colocar mais agentes nas ruas.

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A esquadra do Rato está na lista de encerramentos do Governo. A informação foi adiantada à Renascença por fonte policial, esta sexta-feira.

O plano passará também pelo fecho da esquadra da Baixa, concentrando o efetivo na divisão do Martim Moniz, sabe a Renascença.

A mesma fonte indica que deverão ainda encerrar as esquadras de bairro da divisão de Benfica.

O jornal Nascer do Sol dava, esta manhã, conta do encerramento de esquadras, desde logo a do Rato.

Luís Neves já tinha admitido o fecho de algumas esquadras em Lisboa e Porto, com o objetivo de colocar mais agentes nas ruas.

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