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Esquadra do Rato na lista de encerramentos do Governo
15 mai, 2026 - 14:50 • Vítor Mesquita , Liliana Monteiro
O jornal Nascer do Sol dava, esta manhã, conta do encerramento de várias esquadras com o objetivo de colocar mais agentes nas ruas.
A esquadra do Rato está na lista de encerramentos do Governo. A informação foi adiantada à Renascença por fonte policial, esta sexta-feira.
O plano passará também pelo fecho da esquadra da Baixa, concentrando o efetivo na divisão do Martim Moniz, sabe a Renascença.
A mesma fonte indica que deverão ainda encerrar as esquadras de bairro da divisão de Benfica.
O jornal Nascer do Sol dava, esta manhã, conta do encerramento de esquadras, desde logo a do Rato.
Luís Neves já tinha admitido o fecho de algumas esquadras em Lisboa e Porto, com o objetivo de colocar mais agentes nas ruas.
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