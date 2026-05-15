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Tráfico de droga

"Narcolancha" apreendida no estuário do Tejo pelo Grupo de Ações Táticas

15 mai, 2026 - 20:18 • Ricardo Vieira

Quatro suspeitos de nacionalidade espanhola foram detidos pela Polícia Marítima.

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Uma embarcação de alta velocidade, que pode ser usada para tráfico de droga, foi apreendida esta sexta-feira de madrugada no estuário do rio Tejo pela Polícia Marítima.

Além da apreensão da "narcolancha", nesta operação da Polícia Marítima foram detidos quatro homens, de nacionalidade espanhola, indica a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado enviado às redações.

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A operação levada a cabo pelo Grupo de Ações Táticas (GAT) detetou a embarcação a alta velocidade, "a navegar em direção à saída do Porto de Lisboa".

No interior da embarcação estavam "mais de 6,5 toneladas de combustível, mantimentos para vários dias de permanência no mar, material sobressalente e, ainda, diversos equipamentos de grande relevância para o processo de investigação criminal", indica a Autoridade Marítima.

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"Todas as evidências apontam para que se tratava de uma 'narcolancha' destinada a operações de suporte logístico marítimo de longa duração, a centenas de milhas da costa portuguesa", referem as autoridades.

Alguns bens alimentares foram entregues a uma instituição de solidariedade social.

Os quatro suspeitos, "detidos flagrante delito e em desobediência às autoridades policiais", vão agora ser presentes a juiz para ficarem a conhecer as medidas de coação.

Em junho do ano passado, uma lancha foi abandonada na foz do rio Tejo, junto aos silos da Trafaria, em Almada.

Dois meses depois, em agosto, duas lanchas de alta velocidade foram apreendidas no estuário do rio Tejo, numa operação da Polícia Marítima.

Foram detidas oito pessoas, de nacionalidades espanhola e colombiana, avançaram Autoridade Marítima Nacional.

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