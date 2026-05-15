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​PJ alerta para burla com falsos inspetores da Judiciária

15 mai, 2026 - 18:09 • Cristina Nascimento

Esquema é feito por telefone. Burlões procuram convencer a vítima, sobre quem já têm alguns dados, a fazer pagamentos por meio de entidade e referência.

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O telemóvel toca, no ecrã aparece “número privado” ou um número de telefone com um formato menos comum. Do outro lado da linha, um homem apresenta-se como "Bruno Malta" (ou "André Santos" ou outro nome), inspetor da Polícia Judiciária (PJ).

O burlão dirige-se à vítima pelo nome, pergunta se a pessoa tem conta em determinados bancos e alega ter informação de que a pessoa foi alvo de burla. Na realidade a burla está a acontecer naquele momento do telefonema.

A Judiciária já alertou para este novo esquema.

Segundo a Judiciária, o objetivo é criar alarme e conduzir as vítimas a realizar pagamentos por meio de entidade e referência.

O burlão diz estar localizado em Braga e garante poder atestar a sua identificação através do envio de um mail com a fotografia de um suposto crachá.

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Perante a resistência da vítima, o alegado inspetor da Judiciária chega a admitir a hipótese de enviar uma equipa de elementos policiais, indicando uma morada que a vítima reconhece como sua.

A Judiciária recomenda aos cidadãos: “não acredite, não ceda, corte logo a comunicação” e “na dúvida, ‘bombardeie’ com perguntas e contacte os serviços oficiais da PJ para reportar o sucedido”.

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