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- 15 mai, 2026
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Criminalidade
PJ alerta para burla com falsos inspetores da Judiciária
15 mai, 2026 - 18:09 • Cristina Nascimento
Esquema é feito por telefone. Burlões procuram convencer a vítima, sobre quem já têm alguns dados, a fazer pagamentos por meio de entidade e referência.
O telemóvel toca, no ecrã aparece “número privado” ou um número de telefone com um formato menos comum. Do outro lado da linha, um homem apresenta-se como "Bruno Malta" (ou "André Santos" ou outro nome), inspetor da Polícia Judiciária (PJ).
O burlão dirige-se à vítima pelo nome, pergunta se a pessoa tem conta em determinados bancos e alega ter informação de que a pessoa foi alvo de burla. Na realidade a burla está a acontecer naquele momento do telefonema.
A Judiciária já alertou para este novo esquema.
Segundo a Judiciária, o objetivo é criar alarme e conduzir as vítimas a realizar pagamentos por meio de entidade e referência.
O burlão diz estar localizado em Braga e garante poder atestar a sua identificação através do envio de um mail com a fotografia de um suposto crachá.
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Perante a resistência da vítima, o alegado inspetor da Judiciária chega a admitir a hipótese de enviar uma equipa de elementos policiais, indicando uma morada que a vítima reconhece como sua.
A Judiciária recomenda aos cidadãos: “não acredite, não ceda, corte logo a comunicação” e “na dúvida, ‘bombardeie’ com perguntas e contacte os serviços oficiais da PJ para reportar o sucedido”.
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