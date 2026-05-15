Politécnico contra Politécnico. Presidente de Leiria “sentido” com falta de apoio dos pares

Foi com surpresa que em Leiria e no Porto, os presidentes dos politécnicos receberam o "não" dos seus pares. Ambos querem transformar as suas instituições em universidades técnicas, mas tanto reitores como o próprio órgão que representa os politécnicos são contra esta ideia. A decisão tem luz verde do Governo e falta apenas a aprovação em Conselho de Ministros e a promulgação do Presidente da República para formalizar a criação da Universidade de Leiria e Oeste, assim como a Universidade Técnica do Porto — que espera abrir portas já em setembro. O presidente do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), Carlos Rabadão, diz ter ficado “surpreendido” e “sentido” com a oposição do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) à passagem do IPLeiria a universidade, até porque nada, na sua opinião, apontava nesse sentido. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Já no Porto, o presidente Paulo Pereira, também surpreendido com o parecer negativo, aponta como motivo para essa recusa uma eventual perda de importância do CCSISP. “Representamos 20% daquilo que é o ensino superior politécnico em Portugal e, eventualmente, o CCISP pode estar preocupado com a redução da sua dimensão”, justifica Paulo Pereira. Além do CCISP, também o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) deu parecer negativo. Em entrevista à Renascença, Carlos Rabadão começa por lembrar que, neste processo, o projeto de passagem a universidade mereceu parecer favorável de várias entidades, entre as quais a Direção Geral do Ensino Superior, a Agência para a Acreditação e o Conselho Coordenador do Ensino Superior — que tem peritos internacionais e representações do CCISP, do CRUP e dos estudantes.

Parecer negativo apanhou Leiria de surpresa: "Não ganhamos nada em nos opormos à vontade dos outros" Já sobre os pareceres negativos do CRUP e, sobretudo, o do CCISP apanharam-no de surpresa. “Devo dizer que fiquei surpreendido, porque não era o que resultava das conversas que íamos tendo”, diz Carlos Rabadão. Questionado sobre se ficou sentido, Rabadão admite que sim. “Fico, claro que sim, fico, porque acho que não ganhamos nada em nos opormos à vontade dos outros. Mais, eu estou a fazer quase quatro anos de mandato e, na minha candidatura, eu já anunciava que queria transformar o Politécnico em Leiria em universidade plena”, acrescenta. O presidente do Instituto Politécnico de Leiria não quis alongar-se mais sobre o assunto, garantindo que as divergências seriam resolvidas em sede própria.