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Crime
Professor detido por suspeitas de abuso sexual de aluna menor em Loulé
15 mai, 2026 - 12:27 • Olímpia Mairos
Docente de 56 anos é suspeito de abusar sexualmente de uma aluna de 15 anos; crimes terão ocorrido entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, em Loulé.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um professor de 56 anos suspeito da prática dos crimes de abuso sexual de menor dependente e importunação sexual contra uma aluna de 15 anos, anunciou esta sexta-feira a Diretoria do Sul da PJ.
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Segundo a polícia, os factos terão ocorrido entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, no interior da residência do suspeito, no concelho de Loulé, “aproveitando-se este do ascendente que detinha sobre a vítima”.
As alegadas agressões sexuais terão cessado apenas depois de a situação ter sido denunciada em contexto escolar, tendo o docente sido, entretanto, suspenso das suas funções.
Em comunicado, a PJ refere que “as diligências desenvolvidas no âmbito da investigação permitiram a recolha de elementos de prova que vieram a sustentar, de forma robusta, a emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, pelo Ministério Público”.
O suspeito foi localizado e detido na região Norte do país pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária e será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.
O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Loulé.
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