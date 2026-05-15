Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 15 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Reabertas a banhos praias do Inatel e dos Pescadores em Albufeira

15 mai, 2026 - 13:52 • Lusa

Já se encontram "reunidas as condições para levantar o desaconselhamento a banhos", coincidindo com o dia de arranque oficial da época balnear em Albufeira.

A+ / A-

As praias do Inatel e dos Pescadores, em Albufeira, foram esta sexta-feira reabertas a banhos, pondo fim à interdição que vigorava desde terça-feira devido a uma descarga de águas residuais para o mar, disse o capitão do porto de Portimão.

Em declarações à Lusa, Eduardo Pousadas Godinho disse que as autoridades de saúde comunicaram hoje cerca das 11:00 o fim da interdição a banhos, na sequência de análises que revelaram a inexistência de valores de contaminação prejudiciais para a saúde.

Fonte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) acrescentou à Lusa que se encontram "reunidas as condições para levantar o desaconselhamento a banhos", coincidindo com o dia de arranque oficial da época balnear em Albufeira.

Na terça-feira, a Câmara de Albufeira indicou que a interdição foi determinada pela APA, após informação remetida pela Administração Regional de Saúde sobre "mais uma rotura detetada", no domingo, na conduta da Estação Elevatória de Águas Residuais (ETAR).

O município afirmou na ocasião que a Águas do Algarve, responsável pela gestão do sistema multimunicipal de saneamento, já tinha concluído os trabalhos de reparação e que o caudal ficara estabilizado na noite de domingo, altura em que "cessou o encaminhamento temporário de águas residuais para o meio recetor".

A autarquia do distrito de Faro acrescentou que foram também implementadas "várias medidas complementares de mitigação e desinfeção do efluente encaminhado para o mar".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 15 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Há veados bêbedos nas estradas

Há veados bêbedos nas estradas

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "ro(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?