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Tempo. Fim de semana ameno antes da chegada de onda de calor

15 mai, 2026 - 08:15 • João Malheiro

Já a partir de segunda-feira, vem uma nova onda de calor.

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O fim de semana em todo o país vai ser de sol e com temperaturas amenas, dentro do que já se fez sentir ao longo da semana.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o tempo vai manter-se estável, com apenas uma ligeira subida nas temperaturas mínimas até domingo.

Em Portugal continental, as mínimas podem ir desde os cinco graus até aos 13 graus. Já as máximas vão variar entre os 18 e os 24 graus.

No Arquipélago da Madeira, a temperatura vai variar entre os 16 e os 22 graus. Já nos Açores, as temperaturas vão estar entre os 14 e os 21 graus.

A partir da próxima semana, haverá uma onda de calor, com uma subida gradual da temperatura que pode "atingir valores acima dos 30ºC" , disse à Renascença a meteorologista Ângela Lourenço, esta quinta-feira.

Esta escalada de temperaturas deve-se a uma "massa de ar quente e seca que vai afetar o território continental", proveniente do interior de Espanha e do Norte de África.

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