Trump sobre negociações com o Irão: "Não vou ter muita mais paciência"

"Não vou ter muita mais paciência." A declaração é do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relativamente às negociações de paz com o Irão.

"Eles deviam chegar a um acordo, qualquer pessoa sensata chegaria a um acordo, mas eles talvez sejam loucos", disse Trump numa entrevista, na última noite, ao programa "Hannity", da Fox News.

Na entrevista ao jornalista Sean Patrick Hannity, realizada no final do primeiro dia da visita oficial à China, o Presidente dos EUA disse que Xi Jinping se ofereceu para ajudar os Estados Unidos a chegar a um acordo de paz com o Irão: "O Presidente Xi gostaria que se chegasse a um acordo. E ele ofereceu-se, disse que se pudesse ajudar de alguma forma, gostaria de ajudar."

Ainda segundo Trump, o Presidente chinês terá também deixado a garantia de que "gostaria de ver o Estreito de Ormuz aberto".

No que diz respeito às reservas de urânio enriquecido do Irão, Trump sugeriu que estas só precisavam de ser apreendidas pelos EUA por razões de relações públicas.

Trump reiterou ainda o objetivo de eliminar a ameaça nuclear no Irão: "Não se pode deixar que eles tenham uma arma nuclear. Eles iriam usá-la. Não haveria Israel, não haveria Médio Oriente, não haveria Europa, e viriam atrás de nós também."

"Também não creio que a China queira que o Irão tenha uma arma nuclear", acrescentou.

No plano das relações com a China, o Presidente norte-americano avançou que Pequim vai começar a comprar petróleo aos Estados Unidos da América: "Eles concordaram em comprar petróleo dos Estados Unidos. Vão ao Texas. Vamos começar a enviar navios chineses para o Texas, para a Louisiana e para o Alasca."

"Eles precisam mesmo de energia, têm um apetite insaciável e nós temos energia ilimitada", argumentou Trump. "Se juntássemos a Arábia Saudita e a Rússia, nós estamos a produzir o dobro do petróleo e do gás que eles produzem", acrescentou.

Donald Trump admite também que a China vai exportar produtos agrícolas norte-americanos dos Estados Unidos: "Quando se tem tanta gente, é disso que precisam, e nós temos o melhor produto", declarou.

Durante a entrevista, Trump falou da comitiva de empresários norte-americanos que o acompanha na visita oficial e que esteve presente na primeira reunião entre os líderes. "Esses empresários estão aqui para fechar negócios e trazer de volta postos de trabalho. A China vai investir centenas de milhares de milhões de dólares com as pessoas que estavam naquela sala, foi por isso que vieram", garantiu.

Donald Trump teceu críticas aos antigos Presidentes democratas Barak Obama, que foi também recebido na China por Xi Jinping em 2014, e a Joe Biden, ao referir um cenário de humilhação: "Há dois anos, o nosso país foi ridicularizado, sentimo-nos como um país estúpido, fomos desprezados e explorados no comércio e em todos os outros aspetos."