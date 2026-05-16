Auxiliar de educação detido pela PJ por abuso sexual de quatro crianças

Um auxiliar de ação educativa foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, numa escola em Lisboa, suspeito da prática de, pelo menos, seis crimes de abuso sexual de crianças, sobre quatro meninas, com idades entre os quatro e os seis anos.

O suspeito tinha como missão vigiar e cuidar de crianças em idade pré-escolar, sobretudo, no período da sesta.

Segundo o comunicado da PJ, quando se encontrava sem acompanhamento de qualquer outro adulto ou funcionário, o agressor aproveitava-se dessa circunstância "para a prática de atos sexuais de relevo sobre as crianças que se encontravam sob a sua supervisão".

Os factos, comunicados pela própria escola, terão ocorrido entre os meses de abril e maio deste ano.

A PJ esclarece que desenvolveu, de imediato, as diligências investigatórias urgentes e adequadas, tendo recolhido sólidos elementos de prova quanto aos factos ocorridos e procedeu à detenção do suspeito para apresentação a primeiro interrogatório judicial. O inquérito é titulado pelo DIAP de Lisboa.