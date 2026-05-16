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Metro do Porto ativa operação FC Porto campeão e prevê mais de 200 mil passageiros

16 mai, 2026 - 10:36 • Teresa Almeida

Depois da partida, a prioridade passa a ser o transporte dos adeptos até ao centro da cidade, onde se esperam grandes concentrações junto aos Aliados e à Câmara Municipal do Porto. Para responder aos festejos, a operação vai prolongar-se até perto das 3h00.

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A Metro do Porto preparou uma operação especial para responder à forte afluência esperada este sábado, dia em que milhares de adeptos do Futebol Clube do Porto se deslocam ao Estádio do Dragão e, mais tarde, aos festejos na Baixa da cidade.

Jorge Morgado, porta-voz da empresa, garante que haverá um reforço significativo da capacidade em toda a rede, “este sábado temos uma operação super reforçada, uma operação Porto campeão. Um eixo com destino ao Estádio do Dragão antes do jogo, com todas as linhas com reforço de capacidade, mais veículos duplos e com reforço de frequência em direção ao Estádio do Dragão.”

Depois da partida, a prioridade passa a ser o transporte dos adeptos até ao centro da cidade, onde se esperam grandes concentrações junto aos Aliados e à Câmara Municipal do Porto. Para responder aos festejos, a operação vai prolongar-se até perto das 3h00.
Ainda assim, as estações de São Bento e Aliados estarão encerradas por questões de segurança, “nós vamos ter operação da Metro do Porto prolongada até perto das 3 da manhã. Tudo para que as pessoas que vêm de Gondomar, Matosinhos ou da Póvoa possam regressar a casa de metro,” refere.
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Jorge Morgado explica ainda que o objetivo é garantir uma alternativa à circulação automóvel, numa noite marcada por cortes de trânsito e fortes condicionamentos na Baixa do Porto “é uma operação especial super reforçada, com algumas estações fechadas, que é o caso da estação de São Bento e da própria estação dos Aliados por motivos de segurança.”

Ao longo de todo o dia, a Metro do Porto estima transportar mais de 200 mil passageiros, numa operação que junta os adeptos do FC Porto e a que se junta ainda também a elevada procura associada ao pós Queima das Fitas, “nós apontamos para que mais de 200 mil pessoas utilizem o metro nas suas deslocações, não apenas por causa do futebol, mas também incluindo aqueles que vão utilizar o Metro do Porto por causa dos festejos do Futebol Clube do Porto.”
A Metro do Porto apela ainda aos passageiros para que planeiem antecipadamente as deslocações e tenham em conta os condicionamentos de transito e os encerramentos temporários de estações previstos para a noite deste sábado.
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