Metro do Porto ativa operação FC Porto campeão e prevê mais de 200 mil passageiros

A Metro do Porto preparou uma operação especial para responder à forte afluência esperada este sábado, dia em que milhares de adeptos do Futebol Clube do Porto se deslocam ao Estádio do Dragão e, mais tarde, aos festejos na Baixa da cidade.

Jorge Morgado, porta-voz da empresa, garante que haverá um reforço significativo da capacidade em toda a rede, “este sábado temos uma operação super reforçada, uma operação Porto campeão. Um eixo com destino ao Estádio do Dragão antes do jogo, com todas as linhas com reforço de capacidade, mais veículos duplos e com reforço de frequência em direção ao Estádio do Dragão.”

Depois da partida, a prioridade passa a ser o transporte dos adeptos até ao centro da cidade, onde se esperam grandes concentrações junto aos Aliados e à Câmara Municipal do Porto. Para responder aos festejos, a operação vai prolongar-se até perto das 3h00.

Ainda assim, as estações de São Bento e Aliados estarão encerradas por questões de segurança, “nós vamos ter operação da Metro do Porto prolongada até perto das 3 da manhã. Tudo para que as pessoas que vêm de Gondomar, Matosinhos ou da Póvoa possam regressar a casa de metro,” refere.