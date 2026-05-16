Mulher detida quando tentava introduzir droga na prisão em Coimbra

Uma mulher reincidente foi detida pela Polícia Judiciária do Centro, com a colaboração dos Serviços Prisionais, quando tentava introduzir cocaína dissimulada no corpo no Estabelecimento Prisional de Coimbra.

Após as diligências efetuadas foi realizada uma revista corporal à suspeita, verificando-se que tinha na sua posse cerca de 165 doses de cocaína, dissimuladas no corpo.

A mulher, que é reincidente na atividade criminosa, tentava entregar a droga a um recluso durante o período de visitas, informou a PJ.

A mesma fonte acrescenta que esta situação se verificou "após o términus da aplicação da medida de coação de proibição de acesso a visitas em estabelecimentos prisionais, anteriormente aplicada no âmbito da investigação em curso".

A detida, com 26 anos, vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.