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- 16 mai, 2026
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Mulher detida quando tentava introduzir droga na prisão em Coimbra
16 mai, 2026 - 12:44 • Lusa
Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), o estabelecimento prisional informou aquele órgão criminal "sobre a possibilidade de introdução de substâncias nesse mesmo espaço, por parte de uma visita".
Uma mulher reincidente foi detida pela Polícia Judiciária do Centro, com a colaboração dos Serviços Prisionais, quando tentava introduzir cocaína dissimulada no corpo no Estabelecimento Prisional de Coimbra.
Após as diligências efetuadas foi realizada uma revista corporal à suspeita, verificando-se que tinha na sua posse cerca de 165 doses de cocaína, dissimuladas no corpo.
A mulher, que é reincidente na atividade criminosa, tentava entregar a droga a um recluso durante o período de visitas, informou a PJ.
A mesma fonte acrescenta que esta situação se verificou "após o términus da aplicação da medida de coação de proibição de acesso a visitas em estabelecimentos prisionais, anteriormente aplicada no âmbito da investigação em curso".
A detida, com 26 anos, vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.
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