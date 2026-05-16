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PJ detém seis adolescentes por sequestro e roubo no Parque das Nações

16 mai, 2026 - 15:02 • Redação

Os seis detidos foram presentes às autoridades judiciárias, no Tribunal de Instrução Criminal do Seixal, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O inquérito é titulado pelo Ministério Público do Seixal.

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O Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da Polícia Judiciária (PJ) deteve seis suspeitos, com idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos, fortemente indiciados da prática de crimes de roubo agravado, sequestro e detenção e uso de armas proibidas, com recurso a arma de fogo e a armas brancas, praticados nas localidades de Lisboa e do Seixal.

A investigação, conduzida pela PJ, apurou que, em fevereiro passado, os suspeitos abordaram duas vítimas na via pública, na área do Parque das Nações, em Lisboa, a quem subtraíram, após ameaças e agressões, bens pessoais, montantes pecuniários e, ainda, o acesso às aplicações online dos respetivos bancos, que usaram para efetuar transferências em proveito próprio.

No mesmo comunicado, a Judiciária escreve que alguns dos suspeitos levaram ainda as duas vítimas na viatura de uma delas, e contra a sua vontade, até à localidade do Seixal, onde as deixaram, seguindo viagem na viatura roubada de regresso a Lisboa.

As diligências realizadas permitiram a identificação da totalidade dos agressores, bem como, a recolha de um vasto e sólido acervo de prova, acerca da comparticipação dos suspeitos na prática dos crimes de roubo agravado, sequestro e detenção e uso de armas proibidas.


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