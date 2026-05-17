Aerogare Civil das Lajes com reservas de combustível para garantir operação

A Aerogare Civil das Lajes, na ilha Terceira, tem reservas de combustível que garantem que a operação aérea prevista "não irá sofrer alterações", até à chegada de um navio com novo carregamento, disse este domingo o diretor daquele equipamento. Em declarações à Lusa, o diretor da Aerogare Civil das Lajes, Vítor Pereira, admitiu que o combustível que chegou à Terceira "não cumpriu com os testes de qualidade e segurança que a Galp tem para o seu produto" e acrescentou não se tratar de contaminação. Assim, a empresa optou por "não colocar este produto no mercado, porque não estavam garantidas as condições de segurança para a aviação civil", pois na aviação "a segurança é a palavra primordial". O responsável afirmou que a Aerogare Civil das Lajes tem, neste momento, reservas que "permitem garantir que a operação prevista não irá sofrer alterações", embora tenha tomado medidas de precaução.

"Solicitamos a colaboração às companhias aéreas com destino [à ilha] Terceira, [para] que venham com o tanque de combustível com mais combustível do que o normal, para também não ficarmos sem combustível durante este período, uma vez que as reservas podem terminar", declarou. Segundo afirmou, também foi emitido um aviso para as emergências médicas, pedindo que, nesse caso, elas sejam encaminhadas para Ponta Delgada, "enquanto esta situação não estiver toda normalizada". Com a atuação imediata do vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima, Vítor Pereira disse estar previsto que durante o dia de hoje ocorra um reforço do "stock" de combustível, com a chegada de um navio à ilha Terceira oriundo de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, que "irá permitir mais uma folga". Acrescentou que também sairá ainda hoje "um novo navio de Lisboa, com o novo combustível", calculando que "dentro de dois a três dias" a situação verificada estará normalizada. O diretor da Aerogare Civil das Lajes disse ainda que situações desta natureza não acontecem com muita regularidade, mas existem planos de contingência que permitem encará-las "com alguma tranquilidade", com a colaboração de todos os agentes envolvidos na operação das companhias aéreas e com a própria Base Aérea n.º 4.