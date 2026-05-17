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Capotamento à saída do quartel da Figueira da Foz feriu cinco bombeiros

17 mai, 2026 - 18:39 • Lusa

Camião-tanque tombou à saída do quartel quando seguia para um incêndio, provocando cinco feridos ligeiros.

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Um veículo de combate a incêndios florestais dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz sofreu este domingo um acidente à saída do quartel, quando seguia para um incêndio, disse fonte da corporação à agência Lusa.

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Ao sair do quartel e ao fazer uma curva à esquerda, o camião-tanque tombou para o lado direito, provocando cinco feridos ligeiros.

O alerta foi dado pelas 16h20, informou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra.

A Polícia de Segurança Pública indicou que os feridos, todos bombeiros, foram transportados para o Hospital da Figueira da Foz.

A PSP mobilizou para o local a Brigada de Acidentes e um carro-patrulha da área da Divisão Policial da Figueira da Foz.

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