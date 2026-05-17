Ex-preso político pede mais ação a Portugal e ONU para libertar portugueses na Venezuela

“A comunidade internacional, em geral, deve exercer muito mais pressão, porque o regime atual é perito em ganhar tempo e em manipular as aparências e as perspetivas”, disse à Lusa o ex-governador de Mérida e porta-voz da Rede de Ex-Presos pela Democracia.

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Williams Dávila explicou que “a comunidade internacional, sobretudo Portugal (...) deve ser mais ativa, mais firme nas suas declarações, levar essa questão ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (...) e exigir ao secretário-geral das Nações Unidas uma posição firme”.

O ex-governador explicou à Lusa que ele próprio esteve 578 dias preso e que, em julho de 2025, foi libertado, depois de passar mais de 10 meses hospitalizado num centro médico em Caracas.

A Organização das Nações Unidas, lembrou, dispõe “de provas e documentos suficientes para exigir de forma contundente a libertação de todos os presos políticos e, sobretudo, dos compatriotas portugueses”.

Salvaguardando que, no seu caso, Portugal “portou-se muito bem”, Dávila disse que visitou recentemente o embaixador Manuel Frederico Pinheiro da Silva para agradecer o apoio do Governo português e “também para exigir a libertação dos compatriotas portugueses que ainda estão detidos”.

“Há cinco pessoas [luso-venezuelanas] detidas, mas temos os nomes apenas de quatro porque, no caso da outra, os familiares não querem que o seu nome seja divulgado”, explicou.

O opositor venezuelano frisou ainda que há militares entre os portugueses detidos e apelou à solidariedade da comunidade luso-venezuelana.

Williams Dávila revelou também que o seu caso e o de outros presos políticos venezuelanos foram classificados pela ONU como “desaparecimentos forçados”.

Por outro lado, denunciou que a Venezuela deixou de aplicar a Lei de Amnistia aprovada em fevereiro de 2026, após a detenção do Presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, mantendo pelo menos 500 pessoas presas por motivos políticos.

“Ao revogar a amnistia, o Estado está a retirar-nos o direito à reparação, quando devia assumir a responsabilidade pelos danos e prejuízos que nos causaram e aos nossos familiares”, afirmou.

Perante esta realidade, explicou, foi criada a Rede de Ex-Presos pela Democracia, composta por antigos detidos, para “trocar informações, elaborar planos e realizar ações” pela libertação dos presos políticos e também “para exigir que a amnistia seja restabelecida”.

“A amnistia foi suspensa e a Comissão de Acompanhamento da Assembleia Nacional foi substituída por um Plano de Atenção Integral em que o próprio Estado se encarrega de desmantelar a amnistia, quando ainda há 500 pessoas presas por motivos políticos”, denunciou.

Williams Dávila lamentou ainda o impacto psicológico, económico e social sofrido pelos antigos presos políticos, afirmando que muitos ficam sem trabalho e isolados socialmente após serem libertados.

“Se se sabe que alguém é amigo de um ex-preso político, as pessoas tomam precauções porque o Estado repressivo ainda está em vigor”, disse.

O luso-venezuelano denunciou ainda que o Estado venezuelano não está a respeitar a propriedade privada, recusando devolver bens confiscados durante detenções arbitrárias.