- Noticiário das 23h
- 17 mai, 2026
-
Em Destaque
Ex-preso político pede mais ação a Portugal e ONU para libertar portugueses na Venezuela
17 mai, 2026 - 23:24 • Lusa
Williams Dávila pede a Portugal e à comunidade internacional mais pressão sobre Caracas e diz que ainda há cinco portugueses detidos na Venezuela.
O ex-preso político luso-venezuelano Williams Dávila pediu este domingo à comunidade internacional, em particular a Portugal, “uma posição mais firme” pela libertação dos cinco portugueses ainda detidos na Venezuela e que o assunto seja levado à ONU.
Tópicos
- Noticiário das 23h
- 17 mai, 2026
-
Saiba Mais
- Exigida a "libertação imediata" do ex-deputado luso-venezuelano Williams Dávila
- Venezuela viola tratados internacionais ao manter 28 presos políticos estrangeiros
- Confirmada morte de preso político desaparecido desde 2025 na Venezuela
- Mais de 660 pessoas continuam presas na Venezuela por motivos políticos
- Exigida a "libertação imediata" do ex-deputado luso-venezuelano Williams Dávila
- Venezuela viola tratados internacionais ao manter 28 presos políticos estrangeiros
- Confirmada morte de preso político desaparecido desde 2025 na Venezuela
- Mais de 660 pessoas continuam presas na Venezuela por motivos políticos
Comentários