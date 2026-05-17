Incêndio em habitação deixa quatro desalojados em Vendas Novas

Quatro pessoas ficaram hoje desalojadas na sequência de um incêndio numa habitação, em Vendas Novas, no distrito de Évora, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o incêndio foi dado às 17h17, tendo o fogo ocorrido no Bairro Zeca Afonso, em Vendas Novas.

A mesma fonte explicou que o incêndio provocou danos estruturais na habitação, deixando-a sem condições de habitabilidade.

As quatro pessoas foram entretanto realojadas temporariamente em casa de familiares.

A Proteção Civil adiantou ainda que, na sequência do incêndio, uma das vítimas sofreu uma doença súbita, tendo sido transportada para o hospital de Évora.

Para o local foram mobilizados 16 operacionais dos bombeiros de Vendas Novas, elementos dos serviços municipais de Proteção Civil e militares da GNR, apoiados por seis viaturas.