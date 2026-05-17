Paulo Rangel condena “terror e barbaridade” dos atropelamentos em Itália

“ Condenando veementemente o terror e a barbaridade dos atropelamentos de Modena , o MNE transmite toda a solidariedade a Itália, ao seu Governo e, em particular, ao seu homólogo Antonio Tajani”, refere a mensagem divulgada.

Numa mensagem de solidariedade, publicada na rede X, Paulo Rangel transmitiu apoio ao Governo italiano e, em particular, ao seu homólogo italiano, Antonio Tajani.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, condenou este domingo “veementemente o terror e a barbaridade” dos atropelamentos ocorridos em Modena , em Itália.

O chefe da diplomacia portuguesa desejou ainda “um restabelecimento pronto e completo de todos os feridos”, vítimas daquele “ato vil”.

Oito pessoas ficaram feridas este sábado, depois de um carro ter atropelado vários peões no centro da cidade italiana de Modena, no norte de Itália. Quatro vítimas encontram-se em estado grave, segundo revelou o presidente da câmara local, Massimo Mezzetti.

De acordo com a polícia italiana, o condutor, um homem na casa dos 30 anos, foi detido pouco depois do incidente. Trata-se de um cidadão italiano nascido em Bérgamo, de origem norte-africana e residente na região de Modena, que estaria a receber tratamento para distúrbios psiquiátricos.

O Presidente italiano, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni, visitaram este domingo as vítimas do atropelamento em Modena.

Os dois responsáveis deslocaram-se ao hospital onde estão internados vários dos feridos no incidente ocorrido no sábado, que provocou oito vítimas, quatro delas em estado grave.