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PJ detém homem de 75 anos suspeito de violar irmã em Idanha-a-Nova

17 mai, 2026 - 17:02 • Olímpia Mairos

Suspeito terá cometido três crimes de violação agravada contra a irmã, de 71 anos. Vítima precisou de assistência hospitalar em Castelo Branco e Coimbra.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na cidade da Guarda, um homem de 75 anos suspeito da autoria de três crimes de violação agravada contra a própria irmã, de 71 anos, informou este domingo a autoridade policial.

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Em comunicado, a PJ explica que os crimes terão sido praticados “em virtude da relação de parentesco e da especial vulnerabilidade da vítima”.

A investigação teve início no passado dia 15 de maio, depois de a mulher apresentar queixa no Posto Territorial da GNR de Zebreira, no concelho de Idanha-a-Nova. Segundo a PJ, “a última agressão ocorreu poucas horas antes da denúncia”.

A vítima foi inicialmente assistida no Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, tendo posteriormente sido transferida para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde realizou exames médicos e recebeu acompanhamento clínico.

De acordo com a investigação, o suspeito terá cometido outros dois crimes semelhantes durante o mês de abril e no início de maio. A PJ refere que os atos terão sido praticados “pela força e intimidação”.

Foi possível efetuar inúmeras diligências investigatórias e reunir elementos probatórios fortemente indicadores dos atos denunciados”, adianta ainda a Polícia Judiciária.

O homem foi detido fora de flagrante delito e será presente esta segunda-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Castelo Branco.

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