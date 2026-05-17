- Noticiário das 15h
- 17 mai, 2026
-
PJ detém homem suspeito de branqueamento e abuso de cartão
17 mai, 2026 - 12:43 • Lusa
Em comunicado, a PJ refere que o inquérito é titulado pelo Ministério Público de Fafe, no distrito de Braga.
A Polícia Judiciária (PJ) anunciou este domingo a detenção, em Lisboa, de um homem indiciado pelos crimes de branqueamento e abuso de cartão que alegadamente se apropriava de dados bancários para adquirir bens que voltava a vender.
Em causa a operação "Click&Go" que resultou na detenção, na sexta-feira, em Lisboa, de um homem "fortemente indiciado pelos crimes de branqueamento e abuso de cartão, dispositivo ou dados de pagamento".
O homem é suspeito de ter-se apropriado ilicitamente de dados bancários pertencentes a uma entidade, utilizando-os para aquisição de variados bens de elevado valor económico que, posteriormente, introduzia em circuitos de revenda, visando dissimular a proveniência ilícita das vantagens obtidas, através da atividade criminosa.
Direito à Justiça
Comunicações por suspeitas de branqueamento aumentaram 4000% nos últimos 10 anos, diz diretor do DCIAP
Rui Cardoso, diretor do DCIAP, fala em fenómenos c(...)
A PJ explica que a operação "Click&Go" foi precipitada face à existência de informação de que o suspeito, em situação irregular em território nacional e sem atividade profissional conhecida, poderia abandonar, de forma iminente, a unidade hoteleira onde se encontrava provisoriamente instalado, criando sério risco de fuga e comprometendo a preservação e recolha de prova.
Ainda de acordo com esta polícia de investigação, "no desenvolvimento de diligências de investigação, que incluíram duas buscas domiciliárias, foram apreendidos relevantes elementos probatórios, nomeadamente, diverso equipamento informático e de telecomunicações, documentação bancária e, ainda, uma quantia monetária".
O detido será presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, acrescenta a PJ sem especificar dia.
Entretanto a investigação deverá prosseguir "com vista ao completo esclarecimento dos factos e eventual identificação de outros intervenientes na atividade criminosa sob investigação".
Falsos investimentos em criptoativos: PJ detém duas mulheres por branqueamento e burla
Suspeitas terão lesado dezenas de vítimas em mais (...)
- Noticiário das 15h
- 17 mai, 2026
-