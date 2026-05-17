PSP desmente relatos de seis horas de espera nas fronteiras dos aeroportos

A Polícia de Segurança Pública lamentou (PSP) este domingo a “desinformação reiterada” sobre os tempos de espera no controlo das fronteiras aéreas, rejeitando notícias que apontavam para esperas de até seis horas nos aeroportos nacionais.

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Em comunicado, a PSP esclareceu que, apesar do elevado tráfego de passageiros registado ao longo do dia nos aeroportos de Lisboa, Faro e Porto, “o tempo máximo registado nunca foi superior a 100 minutos em Faro, 110 minutos em Lisboa e 130 minutos no Porto”.

Segundo a força de segurança, os maiores constrangimentos ocorreram entre as 9h00 e as 12h00 nos aeroportos Aeroporto Humberto Delgado, Aeroporto Gago Coutinho e Aeroporto Francisco Sá Carneiro, tendo os “parâmetros de referência sido alcançados ao final da manhã”.

A PSP reconhece, contudo, que houve “tempos de espera superiores aos desejados”, justificando a situação com “razões técnicas/informáticas” e com a “elevada dimensão de passageiros fora do Espaço Schengen”.

“Desde cedo foram tomadas medidas de contingência”, refere a nota, sublinhando que todas as operações decorreram “no estrito cumprimento das regras de segurança e das normas de controlo fronteiriço”.