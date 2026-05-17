Quase metade dos hipertensos em Portugal não sabe que tem a doença

A hipertensão arterial continua a afetar milhões de portugueses e muitos desconhecem completamente o risco que correm. A Sociedade Portuguesa de Hipertensão estima que existam mais de três milhões de hipertensos em Portugal, mas uma grande parte permanece sem diagnóstico.

Fernando Martos Gonçalves, presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, admite que os números continuam a ser preocupantes, “nós temos provavelmente mais de 3 milhões de portugueses com hipertensão arterial e grande parte deles, eu diria se calhar metade deles, não sabe que o são.”

O especialista sublinha ainda que mesmo entre os doentes diagnosticados, muitos continuam sem controlo adequado da pressão arterial, mas o problema maior são os que ainda desconhecem que tem a doença “provavelmente nem 50% deles estarão com a pressão arterial controlada e isso não é admissível. Não é bom.”

Conhecida como uma doença silenciosa, a hipertensão pode desenvolver-se durante anos sem sintomas evidentes, aumentando o risco de complicações graves. Fernando Martos Gonçalves alerta para consequências como acidentes vasculares cerebrais, enfartes do miocárdio, doença renal crónica e alterações demenciais e num ultimo estagio a morte “são estas manifestações finais mais frequentes e que podemos evitar. Há estudos que dizem que até 80% dessas situações podem ser evitadas.”

A deteção precoce continua a ser a principal arma no combate à doença. O médico deixa um apelo para que os portugueses meçam regularmente a pressão arterial e procurem acompanhamento médico caso os valores estejam elevados, “seria ir medir a pressão arterial e se os valores forem elevados, nomeadamente acima de 140/90, procurar o seu médico.”

Além da medicação, o especialista destaca a importância de mudanças no estilo de vida, como perder peso, praticar atividade física e manter a adesão ao tratamento, “o mais provável é que vá precisar de melhorar o seu estilo de vida. Mais atividade física, emagrecer e depois, certamente, precisarão terapêutica e é aderir à terapêutica”, explica.

Neste Dia Mundial da Hipertensão, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão insiste numa mensagem simples: medir regularmente a tensão arterial pode fazer a diferença entre prevenir a doença ou descobrir demasiado tarde as suas consequências.