- Noticiário das 10h
- 17 mai, 2026
-
Quase metade dos hipertensos em Portugal não sabe que tem a doença
17 mai, 2026 - 10:25 • Teresa Almeida
Portugal tem mais de três milhões de pessoas com hipertensão arterial e cerca de 40% desconhecem que sofrem da doença, alerta a Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Neste Dia Mundial da Hipertensão, os especialistas avisam que a doença continua a evoluir em silêncio e pode provocar AVC, enfartes, insuficiência renal e até demência.
A hipertensão arterial continua a afetar milhões de portugueses e muitos desconhecem completamente o risco que correm. A Sociedade Portuguesa de Hipertensão estima que existam mais de três milhões de hipertensos em Portugal, mas uma grande parte permanece sem diagnóstico.
O especialista sublinha ainda que mesmo entre os doentes diagnosticados, muitos continuam sem controlo adequado da pressão arterial, mas o problema maior são os que ainda desconhecem que tem a doença “provavelmente nem 50% deles estarão com a pressão arterial controlada e isso não é admissível. Não é bom.”
Conhecida como uma doença silenciosa, a hipertensão pode desenvolver-se durante anos sem sintomas evidentes, aumentando o risco de complicações graves. Fernando Martos Gonçalves alerta para consequências como acidentes vasculares cerebrais, enfartes do miocárdio, doença renal crónica e alterações demenciais e num ultimo estagio a morte “são estas manifestações finais mais frequentes e que podemos evitar. Há estudos que dizem que até 80% dessas situações podem ser evitadas.”
A deteção precoce continua a ser a principal arma no combate à doença. O médico deixa um apelo para que os portugueses meçam regularmente a pressão arterial e procurem acompanhamento médico caso os valores estejam elevados, “seria ir medir a pressão arterial e se os valores forem elevados, nomeadamente acima de 140/90, procurar o seu médico.”
Além da medicação, o especialista destaca a importância de mudanças no estilo de vida, como perder peso, praticar atividade física e manter a adesão ao tratamento, “o mais provável é que vá precisar de melhorar o seu estilo de vida. Mais atividade física, emagrecer e depois, certamente, precisarão terapêutica e é aderir à terapêutica”, explica.
Neste Dia Mundial da Hipertensão, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão insiste numa mensagem simples: medir regularmente a tensão arterial pode fazer a diferença entre prevenir a doença ou descobrir demasiado tarde as suas consequências.
- Noticiário das 10h
- 17 mai, 2026
-