Seguro condena discriminação contra pessoas LGBT+ e promete estar ao lado de quem enfrenta violência

O Presidente da República assinalou este domingo o Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia com uma mensagem de defesa da igualdade e da não discriminação, na qual sublinha que “discriminar, agredir ou excluir alguém pela sua identidade ou orientação sexual é uma violação da dignidade humana” e considera esse comportamento “inaceitável”.

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Numa nota publicada pela Presidência da República, António José Seguro recupera palavras proferidas na sessão solene do 52.º aniversário do 25 de Abril — “somos iguais e livres, no pensar, agir, criar, no ser e no amar” — para reafirmar aquilo que descreve como uma “convicção inabalável” sobre os valores democráticos e os direitos fundamentais.

O chefe de Estado invoca ainda a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição portuguesa, lembrando que ninguém pode ser discriminado em razão da orientação sexual, defendendo que estes princípios têm “força de lei” e constituem “primados de uma sociedade democrática”.

Seguro sustenta que o combate à discriminação exige um “esforço contínuo de consolidação e melhoria” e assume o compromisso de que o Presidente da República estará “sempre ao lado de todas as pessoas que enfrentam discriminação, violência ou segregação”, defendendo um país onde cada pessoa possa “viver sem medo”.