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Açores. Recluso foge de cadeia mas é apanhado junto ao mar uma hora depois
18 mai, 2026 - 12:54 • Lusa
Homem evadiu-se do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, mas foi apanhado a 500 metros de distância, "sentado numa pedra no mar".
Um recluso evadiu-se durante a manhã desta segunda-feira do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, tendo já sido capturado, disse fonte do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP).
O presidente do sindicato disse à agência Lusa que a fuga do homem ocorreu ao início da manhã, mas "uma hora depois" elementos da guarda prisional acabariam por localizar o preso, "sentado numa pedra no mar".
Num comunicado enviado à Lusa, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) informou que a situação ocorreu cerca das 08h55 de hoje, quando o recluso "subiu pela rede do pátio, tendo alcançado o exterior do estabelecimento prisional".
"A situação foi sempre acompanhada, ao momento, pelos elementos do corpo da guarda prisional que efetuaram disparos de dissuasão para o ar e recapturaram o recluso a, aproximadamente, 500 metros do estabelecimento", explicou.
O recluso, que foi "imediatamente recapturado", tem 34 anos e está em prisão preventiva pelo crime de roubo, segundo a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.
O recluso "foi colocado em medida cautelar de confinamento enquanto decorre o processo disciplinar e a sua afetação a regime de segurança", acrescentou.
A DGRSP adiantou, entretanto, que a empresa a quem foram adjudicadas "as obras de reforço da segurança dos muros exteriores do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada aguarda a chegada dos materiais, do continente, para executar a obra".
Tendo em conta que o Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada "só tem um pátio para recreio a céu aberto foi determinada, durante os períodos de recreio a que legalmente os reclusos têm direito, a presença de elementos do corpo da guarda prisional" junto aos locais "com maior fragilidade de segurança", acrescentou.
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