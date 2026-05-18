Aeroportos. Governo não exclui suspender sistema europeu de controlo de fronteiras novamente

O Governo não exclui a possibilidade de voltar a suspender o sistema europeu de controlo de fronteiras nos aeroportos. Esta segunda-feira, o primeiro-ministro admite recorrer a medidas drásticas para evitar os elevados tempos de espera, desde logo em Lisboa e Faro.

"Estamos a fazer tudo aquilo que nos compete para podermos ter mais capacidade de resposta, mas eu não escondo que estamos insatisfeitos", confirmou o primeiro-ministro.

Confrontado por uma jornalista se essa medida radical poderia passar pela suspensão do sistema europeu de controlo de fronteiras, Montenegro confirmou que sim, poderá acontecer, como já aconteceu no passado. Em Caminha, Luís Montenegro lembrou os compromissos no quadro da União Europeia e também o impacto económico da situação.

"Se tivermos de tomar alguma atitude mais dura, não vou dizer radical... mas num contexto de maior severidade, tomá-la-emos", assegura, garantindo, no entanto, que o Governo quer "evitar isso" porque tem "compromissos à escala europeia". "Temos obrigações à escala europeia, estamos a cumpri-las mas, evidentemente, não podemos ser penalizados e vamos privilegiar a segurança no país mas, ao mesmo tempo, temos que salvaguardar o interesse económico de Portugal", diz o chefe do executivo.

Luís Montenegro garante que o Governo está a fazer um "esforço enorme" para reforçar os recursos humanos nos aeroportos. "Agora, nas próximas semanas, teremos mais cerca de 300 elementos que vão sair da formação na PSP para serviços de controlo de fronteiras. Estamos a fazer um grande investimento do ponto de vista dos equipamentos e temos também que fazer um grande investimento do ponto de vista da gestão, da gestão dos recursos humanos e da gestão dos recursos tecnológicos", conclui.