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Detido no Porto homem procurado pela polícia brasileira há quatro anos
18 mai, 2026 - 14:40 • Lusa
Suspeito, de 41 anos, tinha sido condenado a uma pena de prisão efetiva de seis anos.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 41 anos, condenado a seis anos de prisão por suspeita de tráfico de droga e que era procurado pelas autoridades do Brasil há cerca de quatro anos, foi esta segunda-feira anunciado.
Em comunicado, a PJ referiu que, através da Diretoria do Norte, deteve, no Porto, "um homem procurado pelas autoridades brasileiras, para cumprimento de pena de prisão pela prática do crime de tráfico de estupefacientes".
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O suspeito residia há cerca de quatro anos em Portugal, e tinha sido condenado a uma pena de prisão efetiva de seis anos, acrescentou.
Segundo a PJ, o suspeito encontrava-se foragido à justiça há cerca de quatro anos, evitando o cumprimento de pena de prisão a que foi condenado.
Sem especificar dia, a PJ referiu que o homem vai ser presente ao Tribunal da Relação do Porto, para aplicação da medida de extradição.
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