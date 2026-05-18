​Hantavírus. “Todos os dados apontam” para baixo risco entre portugueses que viajaram com paciente positivo

A Ordem dos Médicos (OM) admite ser baixo o risco de infeção por hantavírus para os tripulantes portugueses do MV Hondius que voaram durante mais de 12 horas com um paciente canadiano que testou positivo.

Depois de a Direção-Geral da Saúde ter emitido um comunicado no mesmo sentido, Ricardo Mexia, presidente do Colégio da Especialidade de Saúde Pública da OM insiste na Renascença que "todos os dados apontam no sentido de que a transmissão de pessoa a pessoa seja muito difícil e que aconteça em contextos de contacto muito próximo com troca de fluidos".

"Até ver, não temos indicação do contrário e, portanto, diria que estes eventuais contactos não têm um risco muito elevado de vir a desenvolver a doença", acrescenta.

Contudo, Mexia chama a atenção para a necessidade de se estar a possíveis sintomas e admite que "até é provável, num contexto de uma população relativamente alargada, que algumas pessoas possam vir a manifestar sintomatologia respiratória, que no início é muito comum também nas infeções por hantavírus, mas acredito que depois virá a confirmar que terá outra doença que não hantivírus, como o resto aconteceu com os contactos que foram identificados até agora".