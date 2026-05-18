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Hantavírus. “Todos os dados apontam” para baixo risco entre portugueses que viajaram com paciente positivo
18 mai, 2026 - 12:28 • André Rodrigues
Presidente do Colégio de Saúde Pública da Ordem dos Médicos diz que a transmissão entre pessoas é muito difícil. Ricardo Mexia afasta, para já, um risco elevado para os contactos identificados.
A Ordem dos Médicos (OM) admite ser baixo o risco de infeção por hantavírus para os tripulantes portugueses do MV Hondius que voaram durante mais de 12 horas com um paciente canadiano que testou positivo.
Depois de a Direção-Geral da Saúde ter emitido um comunicado no mesmo sentido, Ricardo Mexia, presidente do Colégio da Especialidade de Saúde Pública da OM insiste na Renascença que "todos os dados apontam no sentido de que a transmissão de pessoa a pessoa seja muito difícil e que aconteça em contextos de contacto muito próximo com troca de fluidos".
"Até ver, não temos indicação do contrário e, portanto, diria que estes eventuais contactos não têm um risco muito elevado de vir a desenvolver a doença", acrescenta.
Contudo, Mexia chama a atenção para a necessidade de se estar a possíveis sintomas e admite que "até é provável, num contexto de uma população relativamente alargada, que algumas pessoas possam vir a manifestar sintomatologia respiratória, que no início é muito comum também nas infeções por hantavírus, mas acredito que depois virá a confirmar que terá outra doença que não hantivírus, como o resto aconteceu com os contactos que foram identificados até agora".
O médico de Saúde Pública esclarece, ainda, que estes portugueses que tiveram este contacto com o paciente canadiano "são apenas isso, contactos" e que "a probabilidade de algum deles vir a desenvolver alguma patologia respiratória é elevada, porque isso acontece na população em geral".
No entanto, "vamos excluir a possibilidade de eles terem hantavírus". Mas, "se algum deles vier a ter, então temos de rever a evidência disponível até o momento para este surto".
"Até essa evidência mudar, é esta a abordagem que faz sentido que possamos ter em relação a estes contactos", conclui.
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