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Incêndio em veleiro na doca seca em Faro sem causar vítimas
18 mai, 2026 - 08:52 • Lusa
Às 8h40, estavam no local 16 operacionais dos Bombeiros de Faro, com o apoio de seis veículos, e a Autoridade Marítima Nacional.
Um incêndio deflagrou hoje de manhã num veleiro estacionado na doca seca, que também é um estaleiro, em Faro, sem causar vítimas, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Algarve.
"O alerta para o incêndio, que já está dominado, foi dado às 07:55. Não há vítimas a registar. Desconhecem-se para já as causas do fogo", indicou a mesma fonte.
Às 08:40, estavam no local 16 operacionais dos Bombeiros de Faro, com o apoio de seis veículos, e a Autoridade Marítima Nacional.
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