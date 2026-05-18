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Judiciária identifica 33 ligações portuguesas em redes sociais associadas a organização terrorista

18 mai, 2026 - 11:15 • Lusa

Ligações foram detetadas no âmbito de uma ação coordenada pela Europol. Em dois meses, foram identificadas no espaço europeu 14.200 publicações em vários idiomas ligadas ao exército ideológico da República Islâmica do Irão.

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A Polícia Judiciária (PJ) identificou em Portugal 33 ligações no TikTok e no Pinterest associadas à Guarda Revolucionária do Irão, classificada há três meses pela União Europeia como organização terrorista, anunciou esta segunda-feira a força policial.

O reporte das ligações foi realizado no âmbito de uma ação coordenada pela Europol, que, entre 13 de fevereiro e 28 de abril, permitiu identificar no espaço europeu 14.200 publicações em vários idiomas ligadas ao exército ideológico da República Islâmica do Irão.

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A operação, com a participação de 22 países, permitiu ainda restringir a principal conta na rede social X da Guarda Revolucionária do Irão, "com mais de 150 mil seguidores no espaço europeu".

"O material variava desde discursos que misturavam narrativas de martírio religioso com mensagens políticas [...] e até vídeos gerados por Inteligência Artificial de glorificação da organização e de apelos à vingança do seu líder religioso", precisou a PJ.

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