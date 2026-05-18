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Lisboa. Duas mulheres atingidas por disparo de arma em Camarate

18 mai, 2026 - 08:43

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a ocorrência foi comunicada pelas 1h00 e quando os agentes chegaram ao local as mulheres apresentavam ferimentos ligeiros provocados por "dardos de borracha".

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Duas mulheres foram esta segunda-feira atingidas por disparos de arma no bairro da Quinta das Mós, em Camarate, Loures, disse à Lusa fonte da PSP, acrescentando que foram transportadas para o Hospital de S. José, em Lisboa.

No local estiveram elementos da divisão policial de Loures da PSP e do INEM.

A informação tinha sido inicialmente divulgada pelo Correio da Manhã, que acrescenta que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM recebeu igualmente um alerta para uma ocorrência na mesma morada, relacionada com uma criança de dois anos que terá sofrido um traumatismo craniano.

Questionada pela Lusa, fonte da PSP explicou que de tratou de uma ocorrência diferente em que uma criança terá ficado ferida na sequência de uma queda.

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