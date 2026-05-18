Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 18 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Educação

MP investiga cursos vendidos em escolas públicas

18 mai, 2026 - 20:21 • Fátima Casanova

Em resposta à Renascença, o Ministério Público diz que foi instaurado um inquérito no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), de Lisboa.

A+ / A-

O Ministério Público (MP) instaurou um inquérito ao caso da venda de cursos por uma empresa privada em escolas públicas.

Em resposta à Renascença, o MP confirma apenas “a instauração no DIAP de Lisboa de inquérito relacionado com a temática”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Só no mês de março, chegaram à associação de defesa do consumidor DECO dezenas de queixas de pais e encarregados de educação que se diziam enganados.

Em causa está o facto de uma empresa ter andado a vender cursos em escolas mediante a assinatura de um contrato, que, no imediato, levou os pais a pagarem cerca de 90 euros de inscrição a que se juntou o pagamento de 130 euros mensais durante 36 meses.

Empresa vende cursos em escolas. "Famílias à beira de um ataque de nervos"

Polémica

Empresa vende cursos em escolas. "Famílias à beira de um ataque de nervos"

Depois da polémica entrada de influencers nas esco(...)

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, apontou responsabilidade a diretores escolares por permitirem a entrada de empresas privadas com fins comerciais.

Já o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, em declarações à Renascença, pediu a intervenção do Ministério Público.

Filinto Lima rejeitou a possibilidade de os diretores terem recebido contrapartidas para permitir ações promocionais dentro das escolas e garantiu que houve “má-fé” por parte da empresa organizadora.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 18 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)