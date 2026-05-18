Natalidade sobe em Portugal. Há 14 anos que não nasciam tantos bebés

Entre janeiro e março deste ano, nasceram mais bebés em Portugal do que no mesmo período há 14 anos, avançou esta segunda-feira o Correio da Manhã.

No primeiro trimestre de 2012, foram registados 21.789 bebés e, em comparação com o ano passado, no mesmo período registaram-se

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Em comparação com o ano passado quando nasceram 20.429 bebés, registaram-se mais 3,2% do que no mesmo período com um total de 21.101.



O valor mais alto nos últimos 14 anos deixa a adivinhar um novo "baby boom", mas ainda é preciso aguardar mais alguns meses para verificar se, nos futuros dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), há realmente um aumento de nascimentos consolidado.