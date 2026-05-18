Pedro Abrunhosa e Maninho levam música ao Festival do Vinho do Douro Superior em Foz Côa

O concelho de Vila Nova de Foz Côa volta a receber, entre os dias 22 e 24 de maio, mais uma edição do Festival do Vinho do Douro Superior, iniciativa que reúne cerca de 90 expositores no EXPOCÔA – Centro de Exposições e que pretende promover o vinho, a gastronomia, o enoturismo e os produtos regionais do território duriense.

Organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa e pela Grandes Escolhas, o certame afirma-se como uma das principais montras da excelência vínica do Douro Superior, reforçando a projeção nacional e internacional da região.

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O presidente da autarquia, Pedro Duarte, considera que o festival tem vindo a assumir um papel cada vez mais relevante na afirmação do território duriense.

“Este festival é hoje um dos grandes momentos de afirmação do Douro Superior, não apenas pela excelência dos seus vinhos, mas também pela crescente relevância do enoturismo como motor de desenvolvimento económico e territorial”, afirma o autarca.

Pedro Duarte sublinha ainda a aposta do município na valorização integrada da região, ligando vinho, património e turismo.

“Estamos empenhados em valorizar toda a cadeia produtiva, ao mesmo tempo que promovemos experiências autênticas que ligam o vinho, a paisagem e a nossa identidade”, destaca.

Uma das principais novidades desta edição será a realização do “1.º Concurso de Azeites”, iniciativa que pretende reforçar a promoção dos produtos regionais do Douro Superior.

“A realização do 1.º Concurso de Azeites reforça essa estratégia de diversificação, destacando outro produto de excelência da nossa região e contribuindo para a sua projeção nacional e internacional”, acrescenta Pedro Duarte.

A abertura oficial está marcada para sexta-feira, 22 de maio, dia em que decorre também a prova comentada “Grandes Tintos do Douro Superior”. A programação musical da primeira noite inclui um concerto de Maninho, seguido da atuação de DJ Milheiro.

No sábado realiza-se o “13.º Concurso de Vinhos do Douro Superior”, iniciativa que reúne especialistas do setor e compradores internacionais. Em simultâneo, acontece pela primeira vez o “1.º Concurso de Azeites”, uma das grandes apostas da edição de 2026.

Durante a tarde, os visitantes poderão participar em provas comentadas dedicadas aos azeites e aos grandes vinhos brancos da região. O destaque musical da noite será o concerto de Pedro Abrunhosa, seguindo-se a atuação de Edgar Marquez.

Outra das apostas desta edição passa pela valorização do enoturismo no Douro Superior, através da apresentação de projetos, experiências e programas ligados ao território, reforçando a afirmação da região como destino turístico e vínico.

O último dia do festival ficará marcado pelo anúncio dos vencedores dos concursos de vinhos e azeites, bem como pela prova comentada “Vinhos do Porto”. Ao longo dos três dias, os visitantes terão ainda oportunidade de adquirir vinhos e produtos regionais diretamente aos produtores e usufruir da oferta gastronómica disponível nas tasquinhas do recinto.

A entrada no festival é gratuita, sendo apenas necessária a aquisição do copo oficial do evento, no valor de dois euros, para participação nas provas vínicas.