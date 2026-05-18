Primeira caixa de cerejas do Fundão leiloada a 820 euros

As primeiras cerejas do Fundão, acondicionadas numa caixa de um quilo com 27 frutos, foram leiloadas esta segunda-feira por 820 euros, numa iniciativa solidária que marcou o arranque da campanha anual, disse fonte municipal.

O apuro do leilão realizado na Praça do Município reverteu, este ano, para a delegação do Fundão da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM).

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Durante a sessão de apresentação da campanha Cereja do Fundão 2026, o presidente da Câmara, Miguel Gavinhos, lembrou que são já mais de 40 produtos com aquele selo que promovem, a nível nacional, o fruto produzido na região da Cova da Beira.

"A marca Cereja do Fundão representa a afirmação de um destino turístico e de um território que é rural, agrícola e, sobretudo, também de inovação", notou o autarca.

Para o ano em curso, as novidades passam por uma parceria local, com uma artista que irá produzir um sabonete de azeite com cereja do Fundão, mas também um pastel de nata "de três camadas", onde o recheio daquele fruto será incluído.

Outras novidades incluem um acordo com uma marca de molhos e condimentos nacional, cujo novo produto a lançar no mercado e que ainda não pode ser revelado, terá "travo" a cereja do Fundão, indicou Gavinhos.

Para além de novas embalagens, destinadas a eventos, para consumo imediato de cereja, outra parceria local levará à produção de um sumo 100%, depois de uma colaboração idêntica, realizada há uns anos, com o grupo Sumol/Compal.

A programação deste ano inclui ainda uma escultura, intitulada "Coração de Cereja", da autoria de Pedro Leitão, que será construída com materiais reciclados e instalada numa das entradas da cidade do Fundão, na rotunda da Encosta Verde.

Já no capítulo da animação, a programação incide, maioritariamente, no mês de junho, embora a 21.ª edição do Festival da Cereja esteja agendada ainda para maio, dias 27 e 28.

Em junho, Lisboa e Cascais receberão quiosques no âmbito do programa Cereja em Movimento, sendo que o município da "linha" dará destaque à cereja do Fundão, no mercado local, de 20 a 27 de junho.

No concelho do Fundão, a Festa da Cereja de Alcongosta ocorre, este ano, de 12 a 14 de junho - mantendo-se, naquela freguesia, o apadrinhamento de cerejeiras, entre outras iniciativas ao nível municipal.

Já o que nasceu como projeto-piloto em 2024, um mecanismo de rastreabilidade da Cereja do Fundão desde a árvore até ao consumidor, está agora em pleno funcionamento, suportado pela tecnologia "blockchain" de encriptação total.

Um consumidor que adquira uma caixa de cerejas tem à disposição um "QR code", que pode ser lido por telemóvel, remetendo para informação sobre a origem dos frutos.

"Tal como acontece nas "bitcoins", é uma tecnologia que é completamente inviolável, do ponto de vista da informação que lá é carregada. É uma confiança que o consumidor estabelece com a produção e uma segurança que tem quando adquire cereja do Fundão", observou Miguel Gavinhos.