Recorde a Conferência "E Se Acontecesse Outra Vez?"

Organizada pela Ordem dos Advogados, com o apoio da Renascença, a conferência “E se acontecesse outra vez?” parte de uma interrogação que não pertence apenas ao passado. Num momento em que, por toda a Europa, o Estado de Direito enfrenta novas pressões, o encontro propõe um debate sobre a capacidade de resposta das instituições democráticas perante cenários de tensão, mudança e incerteza.

Que resposta dão hoje as instituições democráticas? Que papel cabe à advocacia na defesa do que mais importa? E como se protegem, na prática, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos?

São estas algumas das questões em debate, numa sessão que coloca a advocacia no centro da defesa do Estado de Direito democrático, do acesso à Justiça e das garantias fundamentais.

A conferência realiza-se às 14h00 do dia 18 de maio, no Teatro Municipal Constantino Nery, em Matosinhos, e integra o programa do Dia do Advogado, que decorre na cidade entre 17 e 19 de maio, no âmbito das comemorações do centenário da Ordem dos Advogados.

Durante três dias, Matosinhos recebe um programa com momentos institucionais, culturais e académicos, promovendo o encontro entre advogados e reforçando o papel da Ordem dos Advogados como referência na Justiça e na defesa do Estado de Direito.

Porque a memória obriga. E o presente exige uma resposta.

Conheça aqui o Programa da Conferência de 18 de maio:

14h00 — Abertura da conferência “E se acontecesse outra vez?”

Uma reflexão sobre Justiça, Democracia, Estado de Direito e capacidade de resposta das instituições.

Primeiro painel — Garantias fundamentais e qualidade do sistema de justiça

Com Mário Amorim Lopes, Paulo Lopes Marcelo, António Filipe, Cristina Rodrigues e Sérgio Sousa Pinto, em representação das principais forças políticas com assento parlamentar.

Segundo painel — O sistema de justiça contemporâneo: independência profissional, acesso ao direito e desafios estruturais

Com Teresa Violante, André Azevedo Alves, Miguel Poiares Maduro, Rui Gomes da Silva e Francisco Mendes da Silva. Um debate sobre eficiência, garantias processuais, evolução tecnológica, condições de exercício da advocacia, independência profissional e acesso universal ao direito.

17h30 — Sessão de encerramento, com o Bastonário João Massano

“E se acontecesse outra vez?” é uma conferência organizada pela Ordem dos Advogados, com o apoio da Renascença.

A entrada é gratuita mas os lugares são limitados, inscreva-se já.

Saiba mais em 100anos.oa.pt.