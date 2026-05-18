Três casos de sarampo e mais de 500 contactos de risco em Beja

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) identificou três casos de sarampo e "quase 500 contactos de risco" no concelho de Beja, desde o início de abril, indicou esta segunda-feira aquela entidade.

Em declarações à agência Lusa, o médico da Autoridade de Saúde Local (ASL) da ULSBA, Bruno Pinto Rebelo, revelou que os três casos de sarampo foram identificados em adultos "entre os 30 e os 55 anos".

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Dois dos episódios ocorreram em pessoas não vacinadas e o outro num indivíduo com o esquema vacinal recomendado no Programa Nacional de Vacinação (PNV) da Direção-Geral de Saúde, disse.

As ocorrências, de acordo com o médicos, têm "ligação epidemiológica" entre si e foram registadas no concelho de Beja.

"Entre os casos confirmados, desde o início de abril [e] até ao momento, identificámos quase 500 contactos de risco, tendo verificado o estado vacinal de todos e notificado, por via telefónica, quase todos, priorizando crianças e pessoas não vacinadas", explicou.

Segundo Bruno Pinto Rebelo, destes, "mais de 120 foram vacinados, de acordo com a norma da DGS, por só terem uma ou nenhuma dose da vacina no momento da exposição aos casos confirmados".

Para o profissional de saúde, o facto de se registar um episódio numa pessoa não vacinada "não é, necessariamente, causa para apreensão", uma vez que "os estudos mais recentes indicam uma taxa de eficácia muito elevada de proteção contra o sarampo em pessoas com duas doses da vacina combinada".

"Sabemos que o aparecimento de casos de sarampo em pessoas vacinadas, de acordo com o esquema do PNV, é altamente improvável, mas possível", disse.