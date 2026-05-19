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Aeroportos: PSP confirma falha informática (já resolvida) no controlo de fronteiras

19 mai, 2026 - 12:28 • Ana Kotowicz

Em comunicado, a PSP volta a lamentar o que classifica de desinformação em relação aos tempos de espera nos diversos aeroportos do país, em especial no de Lisboa.

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Uma falha técnica, já resolvida, afetou esta terça-feira o controlo de fronteiras. Apesar disso, a PSP garante que tudo corre de forma normal e sem constrangimentos nos aeroportos do país. Em comunicado, volta a lamentar aquilo que apelida de desinformação.

"A PSP confirma que ocorreu uma falha técnica ao nível de um equipamento informático, resolvida imediatamente e sem impacto devido aos planos de contingência previstos, continuando o controlo da fronteira a desenvolver-se sempre no estrito cumprimento das regras de segurança e das normas de controlo fronteiriço", esclarece um comunicado enviado às redações.

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Assim, a PSP "lamenta mais uma vez a desinformação relativamente aos tempos de espera no controlo das fronteiras aéreas, designadamente, hoje [terça-feira], no Aeroporto Humberto Delgado".

Sem constrangimentos e sem impacto para os cidadãos

Aquela força policial deixa ainda uma garantia: a operação de controlo fronteiriço nos aeroportos nacionais "decorre sem constrangimentos e sem impacto para os cidadãos que viajam via aérea".

De resto, esclarece que o tempo de espera registado esta terça-feira de manhã nos aeroportos foi:

  • Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) – 32 minutos nas partidas e 36 minutos nas chegadas;
  • Aeroporto Gago Coutinho (Faro) – 45 minutos nas partidas e 40 minutos nas chegadas;
  • Aeroporto Sá Carneiro (Porto) - 10 minutos nas partidas e 30 minutos nas chegadas.

A PSP, além de lamentar, como já tinha feito na véspera, "a difusão de desinformação" apela "à responsabilidade na partilha de informação". Quanto a tempos de espera nos postos de fronteira, sublinha que apenas os divulgados por entidades oficiais são "dotados de rigor e veracidade".

"A circulação de informação não verificada causa alarme injustificado e prejudica não só o normal funcionamento das operações fronteiriças, como a própria eficácia da operação geral dos aeroportos", conclui-se no comunicado da PSP.

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