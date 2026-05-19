Alas “mais problemáticas” da Prisão de Lisboa encerradas até 2027

A ministra da Justiça, Rita Júdice, afirma que as alas “mais problemáticas” do Estabelecimento Prisional de Lisboa vão ser encerradas até 2027, após mais um incidente.

É uma das notícias desta terça-feira: “Rixa entre reclusos obriga a intervenção de guardas no Estabelecimento Prisional de Lisboa”. Dois grupos de reclusos envolveram-se fisicamente, na descrição do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, “numa cena de pancadaria”. No final, ânimos apaziguados, reclusos dentro das celas e uma certeza reconfirmada: a Prisão de Lisboa é mesmo para estar fechada em 2028.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“O encerramento do EPL na sua totalidade acontecerá em 2028, mas nós este ano, ainda em 2026, temos programado o encerramento de uma das aulas e no próximo ano, em 2027, o encerramento da segunda aula”, sublinha Rita Alarcão Júdice, confrontada com o tema quando participava na conferência de imprensa de encerramento do primeiro plenário do Conselho Nacional do Sistema da Autoridade Marítima, em Oeiras.

O encerramento, já se sabia, será gradual e só não acontece antes na sua totalidade pelo “aumento da população prisional expressivo neste último ano”. Um processo qualificado como “pragmático” pela responsável do Governo por esta pasta.

“Vamos começar, naturalmente, pelas alas mais complicadas. Encerraremos primeiro as aulas que estão em pior estado, deixando para o final as alas que estão em melhores condições. O EPL sabemos que teve muitos anos de desinvestimento, já com o nosso Governo fizemos algumas obras, com mão-de-obra prisional, para tentar colmatar alguns dos problemas que existem. Não são suficientes, naturalmente que o facto do EPL estar muito ocupado e também existirem greves dos guardas prisionais não tem facilitado a execução dessas obras. Mas o ponto é, e é isso que quero transmitir, é nosso compromisso encerrar as alas mais problemáticas este ano e no próximo”, remata a ministra da Justiça.