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Detido estudante suspeito de violação em festa na Covilhã
19 mai, 2026 - 10:45 • João Malheiro
Suspeito terá aproveitado o estado da vítima, acompanhando-a à residência estudantil, para forçar a entrada no quarto.
Um estudante suspeito de violação numa festa académica na Covilhã foi detido pela Polícia Judiciária (PJ).
Segundo a CNN Portugal, o estudante tem 23 anos e é suspeito de ter violado uma jovem de 22 anos, também ela estudante na Covilhã.
A investigação começou a 28 de março, quando a alegada vítima fez queixa na PSP, depois de a "Festa das Tasquinhas".
As autoridades indicam que o suspeito terá aproveitado o estado da vítima, acompanhando-a à residência estudantil, para forçar a entrada no quarto.
O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
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