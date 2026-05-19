Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 19 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Detido estudante suspeito de violação em festa na Covilhã

19 mai, 2026 - 10:45 • João Malheiro

Suspeito terá aproveitado o estado da vítima, acompanhando-a à residência estudantil, para forçar a entrada no quarto.

A+ / A-

Um estudante suspeito de violação numa festa académica na Covilhã foi detido pela Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a CNN Portugal, o estudante tem 23 anos e é suspeito de ter violado uma jovem de 22 anos, também ela estudante na Covilhã.

A investigação começou a 28 de março, quando a alegada vítima fez queixa na PSP, depois de a "Festa das Tasquinhas".

As autoridades indicam que o suspeito terá aproveitado o estado da vítima, acompanhando-a à residência estudantil, para forçar a entrada no quarto.

O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 19 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)