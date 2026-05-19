Detido estudante suspeito de violação em festa na Covilhã

Um estudante suspeito de violação numa festa académica na Covilhã foi detido pela Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a CNN Portugal, o estudante tem 23 anos e é suspeito de ter violado uma jovem de 22 anos, também ela estudante na Covilhã.

A investigação começou a 28 de março, quando a alegada vítima fez queixa na PSP, depois de a "Festa das Tasquinhas".

As autoridades indicam que o suspeito terá aproveitado o estado da vítima, acompanhando-a à residência estudantil, para forçar a entrada no quarto.

O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.